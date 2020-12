“Mia moglie ricoverata al Ruggi Ora risulta positiva al Covid19” (Di sabato 19 dicembre 2020) di Erika Noschese ricoverata all’ospedale Ruggi d’Aragona per scompenso cardiocircolatorio risulta, dopo diversi tamponi negativi, positivi al Covid ed è costretta a trasferirsi al Da Procida, con tutte le difficoltà del caso. A denunciarlo è un cittadino salernitano che racconta l’ennesimo caso di malasanità, stavolta strettamente legata all’emergenza epidemiologica tutt’ora in corso che riguarda l’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona dove, nel corso di queste settimane, si è resa necessaria la chiusura, seppur temporanea, di alcuni reparti proprio a causa della presenza di casi covid che avrebbero potuto generare dei veri e propri fcolai, coinvolgendo il personale medico e infermieristico ma anche gli stessi pazienti, molti dei quali rientrano nelle categorie a rischio. L’articolo completo sull’edizione ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 19 dicembre 2020) di Erika Noscheseall’ospedaled’Aragona per scompenso cardiocircolatorio, dopo diversi tamponi negativi, positivi al Covid ed è costretta a trasferirsi al Da Procida, con tutte le difficoltà del caso. A denunciarlo è un cittadino salernitano che racconta l’ennesimo caso di malasanità, stavolta strettamente legata all’emergenza epidemiologica tutt’ora in corso che riguarda l’azienda ospedaliera universitariad’Aragona dove, nel corso di queste settimane, si è resa necessaria la chiusura, seppur temporanea, di alcuni reparti proprio a causa della presenza di casi covid che avrebbero potuto generare dei veri e propri fcolai, coinvolgendo il personale medico e infermieristico ma anche gli stessi pazienti, molti dei quali rientrano nelle categorie a rischio. L’articolo completo sull’edizione ...

