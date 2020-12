Meteo Europa – Ciclone Polare è in arrivò a Santo Stefano: Si preannuncia un capodanno con i fiocchi (Di domenica 20 dicembre 2020) Gli aggiornamenti Meteo di questa sera iniziano ad inquadrare meglio il possibile peggioramento che coinvolgerà l’ITALIA nel periodo compreso tra NATALE e capodanno, sospinto da un Ciclone Polare di 965 millibar centrato sul Regno Unito, in grado di generare una delle configurazioni Meteo più perturbate in un contesto climatico invernale. Secondo il modello americano GFS Leggi su periodicodaily (Di domenica 20 dicembre 2020) Gli aggiornamentidi questa sera iniziano ad inquadrare meglio il possibile peggioramento che coinvolgerà l’ITALIA nel periodo compreso tra NATALE e, sospinto da undi 965 millibar centrato sul Regno Unito, in grado di generare una delle configurazionipiù perturbate in un contesto climatico invernale. Secondo il modello americano GFS

