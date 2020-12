Meteo domani domenica 20 dicembre: maltempo diffuso in molte regioni. I dettagli (Di sabato 19 dicembre 2020) Meteo domani domenica 20 dicembre: maltempo diffuso in molte regioni, con piogge anche insistenti in scena sino a sera. Tutti i dettagli Bollettino Meteo che anche per la giornata di domani non offre buone notizie, con la domenica pre-natalizia che si presenta all’insegna dell’instabilità su gran parte della penisola. Piogge presenti an Nord e su L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 19 dicembre 2020)20in, con piogge anche insistenti in scena sino a sera. Tutti iBollettinoche anche per la giornata dinon offre buone notizie, con lapre-natalizia che si presenta all’insegna dell’instabilità su gran parte della penisola. Piogge presenti an Nord e su L'articolo proviene da Leggilo.org.

DPCgov : ???? #AllertaGIALLA per rischio temporali e idrogeologico domani, domenica #20dicembre, in Sicilia, Calabria ionica e… - La_Prealpina : ?????? Il #Meteo di domani nel #Varesotto: prevista pioggia anche abbondante. Vento assente. Temperature minime compre… - Roma : Mattina e sera nuvoloso per velature e stratificazioni anche compatte, pomeriggio poco o parzialmente nuvoloso per… - AiramBasone : RT @DPCgov: ???? #AllertaGIALLA per rischio temporali e idrogeologico domani, domenica #20dicembre, in Sicilia, Calabria ionica e parte dell’… - occhio_notizie : Il #meteo di #domani in #Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo domani Le previsioni del meteo per domani, domenica 20 dicembre Il Post Meteo Foggia: sabato variabile, poi molte nubi

Nessuna allerta meteo presente. Domenica, 20 dicembre: Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima ...

Previsioni meteo in Maremma e Toscana. Come sarà il tempo domani domenica 20 dicembre

Grosseto: Per domani in Maremma e in provincia di Grosseto permane ancora il tempo variabile, senza previsione di piogge. Permangono stabili anche le temperature, con la massima prevista attorno ai ...

Nessuna allerta meteo presente. Domenica, 20 dicembre: Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima ...Grosseto: Per domani in Maremma e in provincia di Grosseto permane ancora il tempo variabile, senza previsione di piogge. Permangono stabili anche le temperature, con la massima prevista attorno ai ...