Messi raggiunge Pelé | quello al Valencia è il gol numero 643 con un unico club

(Di sabato 19 dicembre 2020) Lionelha raggiunto il record di. L’argentino, segnando il gol dell’1-1 contro il(la gara è ancora in corso: blaugrana avanti 2-1), ha raggiunto le 643 marcature con la maglia del Barcellona. Lo stessodi reti segnate da O Rey con il Santos in tutta la sua carriera. Nessuno è mai riuscito a fare di più nella storia del calcio.al minuto 49 ha segnato sugli sviluppi di un’azione nata da un suo errore dal dischetto: il portiere delDomenech ha respinto, Jordi Alba ha rimesso la palla al centro e l’argentino di testa ha appoggiato in rete. Foto: Instagram Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.