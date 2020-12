Messi raggiunge Pelé | O’Rey lo applaude | “Siamo rari nel calcio | ti ammiro”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 19 dicembre 2020) Un altro gol, un nuovo passo verso la leggenda. Leonon smette di incantare e di segnare. La Pulce argentina ha lasciato il segno anche contro il Valencia e la rete è numero 643 con la maglia del Barcellona. Un numero non banale perché vale l'aggancio anella classifica dei marcatori andati in gol con la stessa casacca.caption id="attachment 1065235" align="alignnone" width="4500"(getty images)/captionAMMIRAZIONEProprioha voluto omaggiare in prima personaper averlo raggiunto. O'Rey ha postato via Instagram un messaggio speciale: "Quando il tuo cuore è colmo d’amore è difficile cambiare la propria strada. Come te, so cosa vuol dire amare la stessa maglia tutti i giorni. Come te, so che non c’è nulla di meglio che giocare nel luogo che sentiamo come casa nostra. ...