Messi eguaglia il record di Pelè: il messaggio della leggenda brasiliana e l’omaggio da brividi del Barça (Di domenica 20 dicembre 2020) Nuovo record per Lionel Messi.Non smette mai di impressionare Lionel Messi che, proprio nella giornata di oggi, ha realizzato il gol numero 643 con la maglia blaugrana. Un traguardo importante per la "Pulga" che raggiunge così Pelè come numero di reati realizzate con lo stesso club. A celebrare questa ennesima impresa della stella del Barcellona, è lo stesso club spagnolo, tramite una vignetta che raffigura O' Rey incoronare la Pulce e poi il tabellone del Camp Nou fargli le congratulazioni, con una scritta che recita "Messi = history".Immediato il messaggio di Pelé, affidato ai social. "Quando il tuo cuore trabocca d'amore, è difficile cambiare il tuo percorso Come te, so cosa vuol dire amare indossare la stessa maglietta ogni giorno. Come te, so che non c'è niente di ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 dicembre 2020) Nuovoper Lionel.Non smette mai di impressionare Lionelche, proprio nella giornata di oggi, ha realizzato il gol numero 643 con la maglia blaugrana. Un traguardo importante per la "Pulga" che raggiunge cosìcome numero di reati realizzate con lo stesso club. A celebrare questa ennesima impresastella del Barcellona, è lo stesso club spagnolo, tramite una vignetta che raffigura O' Rey incoronare la Pulce e poi il tabellone del Camp Nou fargli le congratulazioni, con una scritta che recita "= history".Immediato ildi Pelé, affidato ai social. "Quando il tuo cuore trabocca d'amore, è difficile cambiare il tuo percorso Come te, so cosa vuol dire amare indossare la stessa maglietta ogni giorno. Come te, so che non c'è niente di ...

