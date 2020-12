“Me ne vado”. Tommaso Zorzi, lo sfogo dopo la diretta del GF Vip: cosa lo ha fatto crollare (Di sabato 19 dicembre 2020) Il pubblico del GF Vip ha salvato Tommaso Zorzi al televoto nella diretta di venerdì 18 dicembre 2020. L’influencer milanese, che da subito si è imposto come mattatore della Casa e grande protagonista di questa quinta edizione del reality, era finito in nomination con altri tre “pezzi da novanta”. Ovvero Cristiano Malgioglio, Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis. Alla fine è stato Malgy a dover abbandonare per sempre la Casa ed è stato proprio Tommaso, tra l’incredulo e il dispiaciuto, a comunicare il verdetto a tutti i vipponi. Anche Filippo Nardi, per la cronaca, è fuori dai giochi: il Conte, come era prevedibile, è stato squalificato a inizio puntata per quelle frasi sessiste e di cattivo gusto pronunciate nei giorni scorsi e rivolte soprattutto a Maria Teresa Ruta. (Continua dopo la foto) Tornando a ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Il pubblico del GF Vip ha salvatoal televoto nelladi venerdì 18 dicembre 2020. L’influencer milanese, che da subito si è imposto come mattatore della Casa e grande protagonista di questa quinta edizione del reality, era finito in nomination con altri tre “pezzi da novanta”. Ovvero Cristiano Malgioglio, Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis. Alla fine è stato Malgy a dover abbandonare per sempre la Casa ed è stato proprio, tra l’incredulo e il dispiaciuto, a comunicare il verdetto a tutti i vipponi. Anche Filippo Nardi, per la cronaca, è fuori dai giochi: il Conte, come era prevedibile, è stato squalificato a inizio puntata per quelle frasi sessiste e di cattivo gusto pronunciate nei giorni scorsi e rivolte soprattutto a Maria Teresa Ruta. (Continuala foto) Tornando a ...

adorevcoffee : RT @xtsmehi: 'No me ne vado, fammi uscire.' TOMMASO COSA CAZZO STAI DICENDO #GFVIP - xtsmehi : 'No me ne vado, fammi uscire.' TOMMASO COSA CAZZO STAI DICENDO #GFVIP - adorevcoffee : RT @FelipeMaryFanti: 'Ti aiuto io ad amarti' 'Se esci tu vado via, che ci sto a fare qua senza Tommy' Se provate ancora a mettere i discus… - blublu39 : RT @FelipeMaryFanti: 'Ti aiuto io ad amarti' 'Se esci tu vado via, che ci sto a fare qua senza Tommy' Se provate ancora a mettere i discus… - croSSyourm1nd : Io tutta tranquilla ieri, ma si vado a dormire, che vuoi che succeda, li vedo tutti abbastanza tranquilli. Mi svegl… -