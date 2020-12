Maurizio Battista, quella malattia che ha segnato la sua carriera (Di sabato 19 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Maurizio Battista, comico italiano, si lascia andare ad una rivelazione sulla sua malattia. Scopriamo insieme cos’ha l’attore. Maurizio Battista, ultimamente, l’abbiamo visto un po’ debilitato a causa di un ricovero per un problema al pancreas, come ha dichiarato lui “me la sono vista brutta”, ma nonostante ciò ha sconfitto anche questa battaglia. Questo problema ha Leggi su youmovies (Di sabato 19 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., comico italiano, si lascia andare ad una rivelazione sulla sua. Scopriamo insieme cos’ha l’attore., ultimamente, l’abbiamo visto un po’ debilitato a causa di un ricovero per un problema al pancreas, come ha dichiarato lui “me la sono vista brutta”, ma nonostante ciò ha sconfitto anche questa battaglia. Questo problema ha

viofalobo : Giuro su dio ho letto separato, sarebbe stato la Gioconda di Maurizio Battista - AndreaBigna72 : @laredazzi @clautse @Biancaneuro Meno cordone ombelicale, ma può essere pure devastante. Come non ricordare le scen… - faaabbbio : @Morpi9 sbaglio o l'ha detto Maurizio Battista? - DanielePerri969 : @IBeefsquatch Ayrton te lo sto a invidià non sai quanto... Incontrati e NON conosciuti: Renato Zero (ho pure l'auto… - manerwski : De Ligt, Bonucci, Chiellini, Grosso, Cabrini, tizi vari della pallavolo, Castellitto, Maurizio Battista (che mi ha… -