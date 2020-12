Marcello Mastroianni | 24 anni dalla sua morte

(Di sabato 19 dicembre 2020)è stato, indubbiamente, il più grande attore italiano di tutti i tempi. Icona dei film di Federico Fellini – e indimenticabile in quelli accanto a Sophia Loren – ha saputo destreggiarsi tra generi differenti, i più disparati: dal comico al drammatico, è stato indubbiamente un’eccellenza italiana.Sono 24sua, avvenuta nel 1996 a Parigi a causa di un grave cancro al pancreas. Il nostro pensiero è rivolto, oggi, ad una persona che il cinema – e l’Italia tutta – non potrà mai dimenticare.e Federico Fellini: capolavoro italiano Federico Fellini e– photo credits: CiakClubL’attore è una vera e propria ...

VaniaDelli : RT @giuseppenotarn1: #ricordiamodomani 1996 m. Marcello Mastroianni, attore Una delle icone del nostro cinema! Sempre grandi registi, mai u… - viky_82 : RT @TristeMietitore: #MorivaOggi Marcello Mastroianni, mostro sacro della commedia italiana. - foggylady : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi Il #19dicembre 1996 muore Marcello #Mastroianni, attore eclettico di grandezza mondiale. #CondividiLaCultu… - JaneTim8 : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi Il #19dicembre 1996 muore Marcello #Mastroianni, attore eclettico di grandezza mondiale. #CondividiLaCultu… - biancacle : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi Il #19dicembre 1996 muore Marcello #Mastroianni, attore eclettico di grandezza mondiale. #CondividiLaCultu… -

Ultime Notizie dalla rete : Marcello Mastroianni

Radio Monte Carlo

Marcello Mastroianni è stato, indubbiamente, il più grande attore italiano di tutti i tempi. Icona dei film di Federico Fellini – e indimenticabile in quelli accanto a Sophia Loren – ha saputo ...Si dà il caso che affrontare un tema centrale nell’immaginario collettivo italiano come la famiglia, dal punto di vista del giallo, metta in luce la crudeltà ambigua dei legami di sangue. «La famiglia ...