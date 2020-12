Manovra | stop alla sugar tax e all’Iva sui vaccini anti Covid Spunta il cellulare gratis

(Di sabato 19 dicembre 2020) Si tratta sulla proroga piena del superbonusfine del 2022. Accise in aumento solo su tabacco riscaldato e sigarette elettroniche

Si tratta sulla proroga piena del superbonus alla fine del 2022. Accise in aumento solo su tabacco riscaldato e sigarette elettroniche ...La commissione Bilancio della Camera tornera' oggi al lavoro per cercare di chiudere l'esame della manovra nel fine settimana. In questo modo, il testo ...