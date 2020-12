Manovra, stop alla sugar tax e all’Iva sui vaccini anti Covid. Spunta il cellulare gratis (Di sabato 19 dicembre 2020) Si tratta sulla proroga piena del superbonus alla fine del 2022. Accise in aumento solo su tabacco riscaldato e sigarette elettroniche Leggi su ilsole24ore (Di sabato 19 dicembre 2020) Si tratta sulla proroga piena del superbonusfine del 2022. Accise in aumento solo su tabacco riscaldato e sigarette elettroniche

massimobitonci : ? Vittoria della Lega! #Annobianco per gli #autonomi e i #professionisti: la Comm. bilancio Camera ha approvato all… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Manovra, dal «bonus bagno» allo stop ai contributi per gli autonomi nel 2021. Tutte le ... - Mariang47614228 : RT @ManfrediPotenti: Vittoria della Lega! Anno bianco per gli autonomi e i professionisti: Commissione bilancio della Camera ha approvato a… - MauroSutto : ?VITTORIA DELLA #LEGA! Anno bianco per gli autonomi e i professionisti: la Commissione bilancio della Camera ha ap… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Manovra, dal «bonus bagno» allo stop ai contributi per gli autonomi nel 2021. Tutte le ... -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra stop Manovra, stop alla sugar tax e all’Iva sui vaccini anti Covid. Spunta il cellulare gratis Il Sole 24 ORE Manovra, telefonino cellulare gratis un anno e due quotidiani per i redditi più bassi

Uno smartphone gratis per i nuclei con un reddito Isee non superiore a 20 mila euro. Una nuova Cig per le partite Iva iscritte alla gestione separata, che potrà arrivare a valere 800 euro ...

Ristori, beffati alberghi e catering, neanche un euro di aiuti

Quei 645 milioni di ristori sono «l'ultima offesa» per 300.000 imprese, bar e ristoranti in testa, danneggiate dal lockdown di Natale deciso dal governo che potranno avere 3.000 ...

Uno smartphone gratis per i nuclei con un reddito Isee non superiore a 20 mila euro. Una nuova Cig per le partite Iva iscritte alla gestione separata, che potrà arrivare a valere 800 euro ...Quei 645 milioni di ristori sono «l'ultima offesa» per 300.000 imprese, bar e ristoranti in testa, danneggiate dal lockdown di Natale deciso dal governo che potranno avere 3.000 ...