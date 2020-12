Manovra, le novità: kit digitale per chi ha un Isee basso, niente Iva sui vaccini Covid e rinvio della sugar tax. Slitta il voto sugli emendamenti (Di sabato 19 dicembre 2020) Verso una proroga piena per tutto il 2022 del superbonus. E’ la mediazione a cui lavora la maggioranza a poche ore dall’approdo in Aula alla Camera della Manovra, atteso in extremis per lunedì. Cioè a dieci giorni dalla fine dell’anno e quindi dallo spettro dell’esercizio provvisorio. La commissione Bilancio è tornata a riunirsi sabato mattina ma l’avvio dell’esame degli emendamenti è stato rinviato per tre volte. Le votazioni dovrebbero concludersi al più tardi domenica mattina. La trattativa però è ancora in corso con l’obiettivo di trovare un’intesa fra il Movimento 5 Stelle, che vuole un allungamento dei tempi degli interventi di riqualificazione energetica anche per spingere la ripresa economica, e il Pd che evidenzia gli alti costi a carico dello Stato, circa 10 miliardi l’anno. Tra le proposte riformulate che andranno ai voti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Verso una proroga piena per tutto il 2022 del superbonus. E’ la mediazione a cui lavora la maggioranza a poche ore dall’approdo in Aula alla Camera, atteso in extremis per lunedì. Cioè a dieci giorni dalla fine dell’anno e quindi dallo spettro dell’esercizio provvisorio. La commissione Bilancio è tornata a riunirsi sabato mattina ma l’avvio dell’esame degliè stato rinviato per tre volte. Le votazioni dovrebbero concludersi al più tardi domenica mattina. La trattativa però è ancora in corso con l’obiettivo di trovare un’intesa fra il Movimento 5 Stelle, che vuole un allungamento dei tempi degli interventi di riqualificazione energetica anche per spingere la ripresa economica, e il Pd che evidenzia gli alti costi a carico dello Stato, circa 10 miliardi l’anno. Tra le proposte riformulate che andranno ai voti ...

