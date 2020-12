Manovra, arriva il Kit digitalizzazione con telefono e giga: come si richiede (Di sabato 19 dicembre 2020) È in arrivo il Kit digitalizzazione previsto dal pacchetto delle modifiche alla Manovra di bilancio arrivato con i nuovi emendamenti. Si tratta di una misura sperimentale che per il 2021 prevede uno smartphone in comodato d’uso e un abbonamento a internet per un anno per chi ne farà richiesta. L’obiettivo del Governo è quello di ridurre il gap digitale, cioè il divario che riguarda il possesso di dispositivi tecnologici e l’accesso alla rete tra le varie fasce di popolazione più in difficoltà. L’emergenza Covid ha ulteriormente allargato queste differenze, escludendo inoltre i meno abbienti da alcuni bonus che è possibile richiedere solo facendo ricorso alla burocrazia digitale, orientata sempre più verso l’utilizzo di app e siti delle istituzioni. Kit digitale con smartphone e internet: i requisiti per ... Leggi su quifinanza (Di sabato 19 dicembre 2020) È in arrivo il Kitprevisto dal pacchetto delle modifiche alladi bilancioto con i nuovi emendamenti. Si tratta di una misura sperimentale che per il 2021 prevede uno smartphone in comodato d’uso e un abbonamento a internet per un anno per chi ne farà richiesta. L’obiettivo del Governo è quello di ridurre il gap digitale, cioè il divario che riguarda il possesso di dispositivi tecnologici e l’accesso alla rete tra le varie fasce di popolazione più in difficoltà. L’emergenza Covid ha ulteriormente allargato queste differenze, escludendo inoltre i meno abbienti da alcuni bonus che è possibilere solo facendo ricorso alla burocrazia digitale, orientata sempre più verso l’utilizzo di app e siti delle istituzioni. Kit digitale con smartphone e internet: i requisiti per ...

