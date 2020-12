Manchester United, piede caldissimo per Cavani e Van de Beek in allenamento… (VIDEO) (Di sabato 19 dicembre 2020) Allenamento per Edinson Cavani e Donny Van de Beek al Manchester United. I due calciatori hanno il piede caldissimo e non sbagliano proprio mai...caption id="attachment 1067661" align="alignnone" width="784" Cavani Van de Beek (Manchester United Instagram)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 19 dicembre 2020) Allenamento per Edinsone Donny Van deal. I due calciatori hanno ile non sbagliano proprio mai...caption id="attachment 1067661" align="alignnone" width="784"Van deInstagram)/caption ITA Sport Press.

90min_Football : Juventus have offered Paulo Dybala and Federico Bernardeschi to Manchester United in exchange for Paul Pogba. ?? - tancredipalmeri : Comunque notevole che Agnelli parli di Dybala come capitano futuro, quando è ancora juventino solo per aver rifiuta… - ManUtdMEN : Juventus 'open' to Cristiano Ronaldo and Paul Pogba swap deal #mufc - ItaSportPress : Manchester United, piede caldissimo per Cavani e Van de Beek in allenamento... (VIDEO) - - ItaSportPress : Buffon rivela: 'Ripenso 3-4 volte a settimana agli errori commessi col Psg contro il Manchester United...' -… -