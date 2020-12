Malgioglio lascia la casa del Grande Fratello: "Non può restare qui come ospite?" (Di sabato 19 dicembre 2020) Cristiano Malgioglio è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip, ma i concorrenti hanno avanzato una speciale proposta alla produzione. GF Vip, Malgioglio eliminato: la richiesta dei concorrenti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 19 dicembre 2020) Cristianoè stato eliminato dalladelVip, ma i concorrenti hanno avanzato una speciale proposta alla produzione. GF Vip,eliminato: la richiesta dei concorrenti su Notizie.it.

paperti23790647 : Signorini: uno che a inizio puntata con la faccia indignata tuona contro le frasi sessiste di Nardi e 2 ore dopo la… - erosfreelance : Malgioglio anziché parlare cosi di una ragazza che ha una vita davanti inizia ad andare in pensione e lascia spazio ai giovani #GFvip - Valenti23417197 : La differenza tra Malgioglio e la Salemi? Malgioglio pensa di essere arrivato, essere superpopolare e non avere bis… - Artemid14325846 : Malgioglio come molti anziani, purtroppo, sei inacidito!!! Ti consiglio una buona casa di riposo, lascia perdere la… - Vale97B : RT @bluesuol: comunque che rimanga un comodino come Urtis anziché un personaggio come Malgioglio mi lascia basita. ma chi vota? #GFVIP -