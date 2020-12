Lutto nella musica, morto il mitico Pepe dei Dik Dik (Di sabato 19 dicembre 2020) Il mondo della musica piange la scomparsa di un grande musicista: lo storico chitarrista dei Dik Dik, Pepe, è morto a causa del Covid. Dopo la scomparsa di Stefano D’Orazio, un altro protagonista della musica anni’70- ’80 se n’è andato: è morto nelle scorse ore Pepe, mitico chitarrista dei Dik Dik. A dare la triste L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 19 dicembre 2020) Il mondo dellapiange la scomparsa di un grande musicista: lo storico chitarrista dei Dik Dik,, èa causa del Covid. Dopo la scomparsa di Stefano D’Orazio, un altro protagonista dellaanni’70- ’80 se n’è andato: ènelle scorse orechitarrista dei Dik Dik. A dare la triste L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nella Lutto nella Marca, morto a 71 anni il noto architetto Leopoldo Saccon TrevisoToday Ancona, donna commette suicidio dopo la colazione col marito

Un inspiegabile suicidio ha avuto luogo nelle Marche, e più precisamente ad Agugliano ... Leggi anche –> Leopoldo Saccon, Treviso e provincia in lutto per la sua morte – FOTO Poi lei, una 60enne che ...

Lutto nella musica, morto il mitico Pepe dei Dik Dik

Il mondo della musica piange la scomparsa di un grande musicista: lo storico chitarrista dei Dik Dik, Pepe, è morto a causa del Covid.

