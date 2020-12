Lutto nella musica italiana, la morte di Pepe Salvaderi il fondatore dei Dik Dik (Di sabato 19 dicembre 2020) Il 2020 si porta via un altro protagonista del mondo dello spettacolo italiano, è arrivata la scorsa notte a Milano la morte di Erminio Pepe Salvaderi il fondatore, insieme a Pietro “Pietruccio” Montalbetti e Giancarlo “Lallo” Sbriziolo dei Dik Dik. A dare il triste annuncio attraverso un post sulla pagina ufficiale del gruppo i componenti superstiti. “Ciao Pepe – si legge sul popolare social network – sei andato a suonare con gli angeli”. “Lo hai fatto senza avvertirci”, Pepe aveva contratto il Covid-19 ma la sua condizione generale di salute non faceva presagire l’esito infausto. “Non ti abbiamo perso, il tuo lavoro resterà sempre con noi” La morte Pepe Salvaderi Dik Dik Pepe, nato a Milano alla ... Leggi su ck12 (Di sabato 19 dicembre 2020) Il 2020 si porta via un altro protagonista del mondo dello spettacolo italiano, è arrivata la scorsa notte a Milano ladi Erminioil, insieme a Pietro “Pietruccio” Montalbetti e Giancarlo “Lallo” Sbriziolo dei Dik Dik. A dare il triste annuncio attraverso un post sulla pagina ufficiale del gruppo i componenti superstiti. “Ciao– si legge sul popolare social network – sei andato a suonare con gli angeli”. “Lo hai fatto senza avvertirci”,aveva contratto il Covid-19 ma la sua condizione generale di salute non faceva presagire l’esito infausto. “Non ti abbiamo perso, il tuo lavoro resterà sempre con noi” LaDik Dik, nato a Milano alla ...

Il 2020 si porta via un altro protagonista della musica italiana è arrivata la morte di Erminio "Pepe" Salvaderi il fondatore dei Dik Dik.

