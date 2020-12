Lutto nella musica, è morto Pepe Salvaderi co-fondatore dei Dik Dik (Di sabato 19 dicembre 2020) Un grave Lutto ha colpito la storica band italiana Dik Dik, si è spento Erminio Salvaderi, detto Pepe. Commosso il ricordo della band e di chi l’ha conosciuto, come il tweet di Enrico Ruggeri, che ha voluto omaggiare l’amico scomparso su Twitter. morto Erminio “Pepe” Salvadedi dei Dik Dik La conferma della morte di Pepe Salvaderi è arrivata dal ricordo della band che su Facebook ha scritto: “Ciao Pepe te ne sei andato a suonare con gli angeli e ci hai lasciato qui a piangerti e ricordarti per sempre. Conoscendo la tua innata ironia lo avrai fatto così senza avvertirci affinché suonassimo le tue canzoni, le nostre canzoni ancora più forte, così forte da arrivare fino al cielo e il cielo sarà con te ad ascoltarci” hanno scritto Giancarlo ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Un graveha colpito la storica band italiana Dik Dik, si è spento Erminio, detto. Commosso il ricordo della band e di chi l’ha conosciuto, come il tweet di Enrico Ruggeri, che ha voluto omaggiare l’amico scomparso su Twitter.Erminio “” Salvadedi dei Dik Dik La conferma della morte diè arrivata dal ricordo della band che su Facebook ha scritto: “Ciaote ne sei andato a suonare con gli angeli e ci hai lasciato qui a piangerti e ricordarti per sempre. Conoscendo la tua innata ironia lo avrai fatto così senza avvertirci affinché suonassimo le tue canzoni, le nostre canzoni ancora più forte, così forte da arrivare fino al cielo e il cielo sarà con te ad ascoltarci” hanno scritto Giancarlo ...

