Loredana Bertè, lite furiosa col papà di Giorgia: le pesanti accuse di Giulio Todrani (Di sabato 19 dicembre 2020) Giulio Todrani è stato eliminato dalla finale di The Voice Senior. Il papà di Giorgia ha avuto uno scontro pesante con la coach Loredana Bertè. Il papà di Giorgia, Giulio Todrani, è stato escluso dalla finale della prima edizione di "The Voice Senior", il talent show dedicato agli over 60. Durante la puntata di ieri L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

