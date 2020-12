Lombardia: l’economia circolare come chiave della ripresa post-Covid 19 (Di sabato 19 dicembre 2020) La ripresa dell’economia lombarda, fortemente intaccata dal Covid-19, deve passare per un nuovo approccio fondato sulla circolarità, sfruttando un potenziale che vede l’Italia al top europeo per produzione e gestione dei rifiuti. E’ quanto è emerso dal ciclo di webinar “Lombardia circolare”, appuntamenti organizzati da Unioncamere Lombardia e Camere di Commercio lombarde nell’ambito del progetto “Politiche ambientali: azioni per la promozione dell’economia circolare”. Al termine di un calendario composto da 19 webinar e due cicli formativi per responsabile gestione rifiuti in azienda, con oltre 1.000 partecipanti coinvolti, va riaffermata la vocazione naturale delle nostre imprese nei confronti dell’economia ... Leggi su tpi (Di sabato 19 dicembre 2020) Ladellombarda, fortemente intaccata dal-19, deve passare per un nuovo approccio fondato sulla circolarità, sfruttando un potenziale che vede l’Italia al top europeo per produzione e gestione dei rifiuti. E’ quanto è emerso dal ciclo di webinar “”, appuntamenti organizzati da Unioncameree Camere di Commercio lombarde nell’ambito del progetto “Politiche ambientali: azioni per la promozione del”. Al termine di un calendario como da 19 webinar e due cicli formativi per responsabile gestione rifiuti in azienda, con oltre 1.000 partecipanti coinvolti, va riaffermata la vocazione naturale delle nostre imprese nei confronti del...

