Lockdown duro a Londra per Natale, il nuovo ceppo del Coronavirus fa paura e circola veloce (Di sabato 19 dicembre 2020) Natale «cancellato» per Londra. La capitale britannica, stando ai media del Regno Unito, sta per essere inserita all’interno di un nuovo livello di allerta anti covid, chiamato "Tier 4", che prevede... Leggi su feedpress.me (Di sabato 19 dicembre 2020)«cancellato» per. La capitale britannica, stando ai media del Regno Unito, sta per essere inserita all’interno di unlivello di allerta anti covid, chiamato "Tier 4", che prevede...

LONDRA, 19 DIC - Natale "cancellato" per Londra. La capitale britannica, stando ai media del Regno Unito, sta per essere inserita all'interno di un nuovo livello di allerta anti covid, chiamato 'Tier ...

"Con il cuore pesante devo annunciare che non possiamo avere il Natale che avevamo programmato". Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson, annunciando nuove restrizioni in seguito alle informaz ...

