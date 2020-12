Lo smartphone di Stato, gratis per un anno: spunta l’emendamento nella nuova legge di Bilancio. Come funziona, chi può accedere (Di sabato 19 dicembre 2020) Si chiama “kit digitalizzazione” e si tratta di uno degli emendamenti elaborati da Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’editoria, per la manovra economica e depositati in commissione Bilancio. Lo Stato darà in comodato gratuito per un anno uno smartphone «dotato dell’applicazione ‘Io’ e di abbonamento che consenta la consultazione online di due organi di stampa» ai nuclei con un Isee non superiore ai 20 mila euro. La platea cui è indirizzato il provvedimento è di circa 250 mila famiglie. La misura è pensata per il ridurre il digital divide, cioè il divario tecnologico tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione (in particolare personal computer e Internet) e chi ne è escluso, in modo parziale o totale. Cosa che durante la pandemia da Coronavirus è emersa in ... Leggi su open.online (Di sabato 19 dicembre 2020) Si chiama “kit digitalizzazione” e si tratta di uno degli emendamenti elaborati da Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’editoria, per la manovra economica e depositati in commissione. Lodarà in comodato gratuito per ununo«dotato dell’applicazione ‘Io’ e di abbonamento che consenta la consultazione online di due organi di stampa» ai nuclei con un Isee non superiore ai 20 mila euro. La platea cui è indirizzato il provvedimento è di circa 250 mila famiglie. La misura è pensata per il ridurre il digital divide, cioè il divario tecnologico tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione (in particolare personal computer e Internet) e chi ne è escluso, in modo parziale o totale. Cosa che durante la pandemia da Coronavirus è emersa in ...

