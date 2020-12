LIVE Sport Invernali | DIRETTA 19 dicembre | ITALIA DA URLO! Vittorie per Goggia e Pellegrino!

Leggi su oasport

(Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito in questo intenso sabato dedicato agli. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Appuntamento a domani per ladeglidi domenica 20. 17.50 SALTO CON GLI SCI – Halvor Egner Granerud vince per la quarta volta consecutiva in Coppa del Mondo, un record per la Norvegia nello stesso anno, ma non ancora in assoluto. 311.4 il punteggio finale; alle piazze d’onore, nello stesso ordine della prima serie, Kamil Stoch (309.2) e Anze Lanisek (302.7). Giù dal podio (301.7) il tedesco Markus Eisenbichler. Con Karl Geiger a casa causa Covid-19, Granerud allunga in classifica generale. 17.00 SALTO CON GLI SCI – Prima ...