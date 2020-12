LIVE Sport Invernali | DIRETTA 19 dicembre | ITALIA DA URLO! Vittorie pe Goggia e Pellegrino!

Leggi su oasport

(Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.57 SCI DI FONDO – In Germania, a Dresda, si sono appena concluse le finali della sprint tl maschile. La vittoria va all’no Federico Pellegrino, che va a precedere il britannico Andrew Young, secondo a 0?53, ed il russo Gleb Retivykh, terzo a 0?91. In casa, inoltre, viene eliminato ai quarti di finale Michael Hellweger, il quale chiude 17°. 15in carriera in Coppa del Mondo per Pellegrino. 14.48 SCI DI FONDO – In Germania, a Dresda, si sono appena concluse le finali della sprint tl femminile. Vince l’elvetica Nadine Faehndrich, che supera la statunitense Sophie Caldwell, seconda a 0?32, e la slovena Anamarija Lampic, terza a 0?35. In casala migliore delle tre azzurre al via è Lucia Scardoni, che riesce ad ...