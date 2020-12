LIVE Sport Invernali, DIRETTA 19 dicembre: che Italia! Vincono Sofia Goggia e Federico Pellegrino! (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.57 SCI DI FONDO – In Germania, a Dresda, si sono appena concluse le finali della sprint tl maschile. La vittoria va all’italiano Federico Pellegrino, che va a precedere il britannico Andrew Young, secondo a 0?53, ed il russo Gleb Retivykh, terzo a 0?91. In casa Italia, inoltre, viene eliminato ai quarti di finale Michael Hellweger, il quale chiude 17°. 14.48 SCI DI FONDO – In Germania, a Dresda, si sono appena concluse le finali della sprint tl femminile. Vince l’elvetica Nadine Faehndrich, che supera la statunitense Sophie Caldwell, seconda a 0?32, e la slovena Anamarija Lampic, terza a 0?35. In casa Italia la migliore delle tre azzurre al via è Lucia Scardoni, che riesce ad arrivare in finale, dove chiude sesta ed ultima con un ritardo di 3?30. Escono ai quarti le altre azzurre: Greta ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.57 SCI DI FONDO – In Germania, a Dresda, si sono appena concluse le finali della sprint tl maschile. La vittoria va all’italianoPellegrino, che va a precedere il britannico Andrew Young, secondo a 0?53, ed il russo Gleb Retivykh, terzo a 0?91. In casa Italia, inoltre, viene eliminato ai quarti di finale Michael Hellweger, il quale chiude 17°. 14.48 SCI DI FONDO – In Germania, a Dresda, si sono appena concluse le finali della sprint tl femminile. Vince l’elvetica Nadine Faehndrich, che supera la statunitense Sophie Caldwell, seconda a 0?32, e la slovena Anamarija Lampic, terza a 0?35. In casa Italia la migliore delle tre azzurre al via è Lucia Scardoni, che riesce ad arrivare in finale, dove chiude sesta ed ultima con un ritardo di 3?30. Escono ai quarti le altre azzurre: Greta ...

ManUtdMEN : Juventus 'open' to Cristiano Ronaldo and Paul Pogba swap deal #mufc - Agenzia_Ansa : #SerieA, segui la #direttagol di #FiorentinaVerona #ANSA - SkySport : In campo Fiorentina e Verona: gli aggiornamenti LIVE - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Hochfilzen: tutte a caccia delle norvegesi nell’Inseguimento femminile #biathlon @AleBergomi #19Dicembre https://t.… - neveitalia : LIVE da Hochfilzen: tutte a caccia delle norvegesi nell’Inseguimento femminile #biathlon @AleBergomi #19Dicembre… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sport LIVE Sport Invernali, DIRETTA 19 dicembre: che Italia! Vince Sofia Goggia, Voetter fa sognare nello slittino! OA Sport LIVE PESCARA - MONZA SERIE B 2020/2021. DIRETTA LIVE. ORARIO, FORMAZIONI, DOVE VEDERLA

PREPARTITA. Pescara - Monza è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2020/2021. La partita è in programma il giorno 19 dicembre alle ore 21:00 allo stadio ...

Calcio, LIVE da Pescara la 13ma giornata: il Monza per il tris dopo Venezia ed Entella

Alle 16 in campo allo stadio Adriatico: in Abruzzo, Brocchi cerca di allungare la striscia positiva iniziata in Laguna e proseguita in casa con i liguri. Manca Gytkjaer, ma in attacco dovrebbe essere ...

