LIVE Sport Invernali, DIRETTA 19 dicembre: che Italia! Vince Sofia Goggia, Voetter fa sognare nello slittino! (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.47 SLITTINO – Nella tappa di Winterberg al comando dopo la prima manche troviamo la tedesca Natalie Geisenberger in 56.170 con 75 millesimi sulla connazionale Julia Taubitz e 160 sulla nostra Andrea Voetter, terza la lettone Kendija Aparjode a 228. Quarta la lettone Kendija Aparjode a 228 millesimi, quinta la tedesca Anna Berreiter a 249, sesta la lettone Eliza Tiruma a 258. Le altre italiane: 14 Marion Oberhofer a 833 millesimi, 20a Nina Zoeggeler a 949, 23a Verena Hofer a 1.158 12.28 SCI DI FONDO – In Germania, a Dresda, si sono appena concluse le qualificazioni della sprint tl maschile. Il miglior tempo è del francese Lucas Chanavat, che chiude in 2’19?57, andando a precedere il boemo Ondrej Cerny, secondo a 2?25, e l’elvetico Janik Riebli, terzo a 2?26. In casa Italia avanzano Federico ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.47 SLITTINO – Nella tappa di Winterberg al comando dopo la prima manche troviamo la tedesca Natalie Geisenberger in 56.170 con 75 millesimi sulla connazionale Julia Taubitz e 160 sulla nostra Andrea, terza la lettone Kendija Aparjode a 228. Quarta la lettone Kendija Aparjode a 228 millesimi, quinta la tedesca Anna Berreiter a 249, sesta la lettone Eliza Tiruma a 258. Le altre italiane: 14 Marion Oberhofer a 833 millesimi, 20a Nina Zoeggeler a 949, 23a Verena Hofer a 1.158 12.28 SCI DI FONDO – In Germania, a Dresda, si sono appena concluse le qualificazioni della sprint tl maschile. Il miglior tempo è del francese Lucas Chanavat, che chiude in 2’19?57, andando a precedere il boemo Ondrej Cerny, secondo a 2?25, e l’elvetico Janik Riebli, terzo a 2?26. In casa Italia avanzano Federico ...

ManUtdMEN : Juventus 'open' to Cristiano Ronaldo and Paul Pogba swap deal #mufc - UispNazionale : Ecco il nuovo numero di @uispress: le pubbicazioni @UispNazionale di fine anno; @VinceManco al CN #Coni; proseguono… - UispNazionale : #Sport sociale e per tutti live con @uispfirenze e @UispRoma su attività nelle carceri, alimentazione e l’arte di c… - UispNazionale : #Staffetta della cittadinanza e diritto allo #sport: anche @UispNazionale con il presidente @VinceManco , ha partec… - OA_Sport : Seguite con noi la DIRETTA #LIVE dell'inseguimento maschile a Hochfiltzen: Johannes Boe con il 50° sigillo in testa… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sport LIVE Sport Invernali, DIRETTA 19 dicembre: Sofia Goggia trionfa in discesa! Ora la Val Gardena, bene Pellegrino OA Sport LIVE VICENZA - ASCOLI SERIE B 2020/2021. DIRETTA LIVE. ORARIO, FORMAZIONI, DOVE VEDERLA

PREPARTITA. Vicenza - Ascoli è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2020/2021. La partita è in programma il giorno 19 dicembre alle ore 21:00 allo stadio ...

LIVE BRESCIA - REGGIANA SERIE B 2020/2021. DIRETTA LIVE. ORARIO, FORMAZIONI, DOVE VEDERLA

PREPARTITA. Brescia - Reggiana è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2020/2021. La partita è in programma il giorno 19 dicembre alle ore 21:00 allo stad ...

PREPARTITA. Vicenza - Ascoli è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2020/2021. La partita è in programma il giorno 19 dicembre alle ore 21:00 allo stadio ...PREPARTITA. Brescia - Reggiana è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2020/2021. La partita è in programma il giorno 19 dicembre alle ore 21:00 allo stad ...