LIVE Slittino | Doppio Winterberg 2020 in DIRETTA | inizia la gara

Leggi su oasport

(Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.05 Ora scenderanno alcuni equipaggi di terza/quarta fascia. 9.03 Subito un tempo interessante: lo timbrano i lettoni Gudramovics/Kalnins che fanno segnare 43.613 staccando di oltre un secondo tutti i rivali. 8.59 45.878 il tempo degli ucraini Hoi/Levkovych. 8.57la! 8.54 Capitolo italiani: con il 14 partiranno Rieder/Kainzwaldner, con il 18 Nagler/Malleier, con il 19 Rieder/Rastner. 8.49 24 i doppi in, gli ultimi due a scendere saranno Eggert/Benecken e Steu/Koller, i grandi rivali per la Coppa. 8.46 I primi a partire saranno gli ucraini Hoi/Levkovych. 8.44 Alle 8.58 partirà la prima run per quanto riguarda la tappa di Coppa del Mondo diper il. 08.41 Buongiorno e ben ritrovati con la Coppa ...