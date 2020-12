LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: vince Sofia Goggia! Battuta Corinne Suter! (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 11.40 Nadine Fest chiude solamente 29a, mentre Rahel Kopp (Svi) fa addirittura peggio ed è 31a 3.40 11.38 Sofia Goggia vola in testa alla classifica di Discesa con 180 punti, pari merito con Corinne Suter. L’azzurra è quinta nella generale a quota 266. 11.37 Ora possiamo dirlo, sono scese 30 atlete: Sofia Goggia ha vinto la Discesa di Val d’Isere con 0.24 su Corinne Suter e 0.27 su Breezy Johnson! Ottava affermazione in carriera in Coppa del Mondo per la bergamasca, la quinta in Discesa. 11.36 BRIVIDO ASSURDO! La norvegese Kajsa Vickhoff Lie aveva ancora 0.65 di ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 11.40 Nadine Fest chiude solamente 29a, mentre Rahel Kopp (Svi) fa addirittura peggio ed è 31a 3.40 11.38Goggia vola in testa alla classifica dicon 180 punti, pari merito conSuter. L’azzurra è quinta nella generale a quota 266. 11.37 Ora possiamo dirlo, sono scese 30 atlete:Goggia ha vinto ladi Valcon 0.24 suSuter e 0.27 su Breezy Johnson! Ottava affermazione in carriera in Coppa del Mondo per la bergamasca, la quinta in. 11.36 BRIVIDO ASSURDO! La norvegese Kajsa Vickhoff Lie aveva ancora 0.65 di ...

Matt_Orlandi : LIVE #scialpinomaschile, discesa libera #ValGardena 2020 in tempo reale: inizio ore 11.45 @_SuperNews_ - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia da sogno Corinne Suter è dietro! - #alpino #Discesa… - skiworldcup : RT @OA_Sport: LIVE #Sci alpino, Discesa Val Gardena in DIRETTA: tutto pronto per lo spettacolo della Saslong, #Paris vuole stupire! #Innerh… - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Discesa Val Gardena in DIRETTA: tutto pronto per lo spettacolo della Saslong, #Paris vuole stupir… - Matt_Orlandi : LIVE #scialpinofemminile, discesa libera #ValdIsere II 2020 in tempo reale: inizio ore 10.30 -