LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia vicina alla vittoria! (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 11.14 Gisin per fortuna perde tanto nel finale ed è ottava a 0.77. Ma Sofia Goggia ha davvero tremato. La pista si sta velocizzando, soprattutto nella parte alta. 11.13 Beffa in arrivo. 0.16 di vantaggio per Gisin al quarto intermedio. 11.13 Allucinante Gisin, 0.77 di vantaggio al secondo intermedio. La pista si sta velocizzando. 11.11 Stuhec è sesta a 0.75, pari merito con Ester Ledecka. 10ma Elena Curtoni, 11ma Laura Pirovano. Ora la svizzera Michelle Gisin. 11.11 0.34 di ritardo per Stuhec al quarto rilevamento. 11.10 0.88 di vantaggio per Stuhec dopo due intermedi. E’ davvero troppo…Goggia trema sul serio. 11.09 Mowinckel 14ma a 2?14. Ora ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 11.14 Gisin per fortuna perde tanto nel finale ed è ottava a 0.77. Maha davvero tremato. La pista si sta velocizzando, soprattutto nella parte alta. 11.13 Beffa in arrivo. 0.16 di vantaggio per Gisin al quarto intermedio. 11.13 Allucinante Gisin, 0.77 di vantaggio al secondo intermedio. La pista si sta velocizzando. 11.11 Stuhec è sesta a 0.75, pari merito con Ester Ledecka. 10ma Elena Curtoni, 11ma Laura Pirovano. Ora la svizzera Michelle Gisin. 11.11 0.34 di ritardo per Stuhec al quarto rilevamento. 11.10 0.88 di vantaggio per Stuhec dopo due intermedi. E’ davvero troppo…trema sul serio. 11.09 Mowinckel 14ma a 2?14. Ora ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia da sogno Corinne Suter è dietro! - #alpino #Discesa… - skiworldcup : RT @OA_Sport: LIVE #Sci alpino, Discesa Val Gardena in DIRETTA: tutto pronto per lo spettacolo della Saslong, #Paris vuole stupire! #Innerh… - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Discesa Val Gardena in DIRETTA: tutto pronto per lo spettacolo della Saslong, #Paris vuole stupir… - Matt_Orlandi : LIVE #scialpinofemminile, discesa libera #ValdIsere II 2020 in tempo reale: inizio ore 10.30 - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Val d'Isere in DIRETTA: Sofia Goggia lancia la sfida a Corinne Suter in gara-2 -