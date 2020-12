Live Parma-Juventus 0-2 | raddoppio di Ronaldo

(Di sabato 19 dicembre 2020) Allo stadio Tardini ildirani ospita ladi Pirlo. Una sfida che promette spettacolo con i ducali che nell'ultimo turno non sono andati oltre il pareggio (0-0) contro il...

JuventusTV : ??SIAMO LIVE?? Viviamo insieme l'avvicinamento a #ParmaJuve ?? Con noi, Fabrizio #Ravanelli ???? QUI ??… - RealMadridHoy : La Gazzetta dello Sport. LIVE Parma-Juve 0-2: Morata pennella, Ronaldo raddoppia di testa - gabrielemajo : Post Edited: PARMA-JUVENTUS (0-2 parziale primo tempo): LA DIRETTA LIVE A CURA DI ILARIA MAZZONI - ftg_soccer : GOAL! Juventus in Italy Serie A Parma 0-2 Juventus More live scores: - fcin1908it : LIVE - Serie A, Parma-Juve 0-2: raddoppio di Ronaldo su assist di Morata -

Ultime Notizie dalla rete : Live Parma

Prosegue la Serie A con gli incontri della tredicesima giornata. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche la classifica.Andrea Pirlo chiede massima attenzione alla sua squadra, non vuole perdere altri punti dopo il pareggio contro l’Atalanta.