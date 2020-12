Live Parma-Juventus 0-0: Kucka ci prova, paratona di Buffon (Di sabato 19 dicembre 2020) Allo stadio Tardini il Parma di Liverani ospita la Juventus di Pirlo. Una sfida che promette spettacolo con i ducali che nell'ultimo turno non sono andati oltre il pareggio (0-0) contro il... Leggi su ilmattino (Di sabato 19 dicembre 2020) Allo stadio Tardini ildirani ospita ladi Pirlo. Una sfida che promette spettacolo con i ducali che nell'ultimo turno non sono andati oltre il pareggio (0-0) contro il...

JuventusTV : ??SIAMO LIVE?? Viviamo insieme l'avvicinamento a #ParmaJuve ?? Con noi, Fabrizio #Ravanelli ???? QUI ??… - FrancoTheBanker : Serie A ?????? live Juventus / Parma 1unit- Over 2.5 -122 - zazoomblog : Parma Juve 0-0 LIVE: buon ritmo in avvio - #Parma #LIVE: #ritmo #avvio - fcin1908it : LIVE - Serie A, Parma-Juve 0-0: super occasione per Kucka, Buffon si oppone - ilcirotano : LIVE Parma-Juve 0-0: Sepe rischia perdendo la palla - -