LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: Ceccon super nei 50 farfalla! Federica Pellegrini terza nei 50 sl (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.32: Serie 2 nei 200 farfalla donna: Moro, Consiglio, Borrelli, Mascolo, Luperi, De Feo, Morganti, Caruso e Pica. 16.29: super PRESTAZIONE DI Ceccon!! 23?22 a un centesimo dal primato italiano di Piero Codia, ma record italiano cadetti, a precedere Codia (23?73) e Luca Todesco (23?85). Questo ragazzo continua a migliorare, visto il suo primato personale di 23?29. 16.29: Andolfi, Valsecchi, Codia, Rivolta, Ceccon, Orsi, Todesco e Izzo sul blocchetto di partenza. 16.27: Brugnoni si impone in 24?24 a precedere di 4 centesimi il tempo di Lorenzo Scalini. Questo è il riferimento. 16.26: Serie 2 con Busa, Conte, Zorzetto, Brugnoni, Chirico, Tavoletta e Pignotti nei 50 farfalla uomini. 16.24: Arriva il titoli italiano in volata per Ramatelli in 2’13?07 a precedere ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.32: Serie 2 nei 200 farfalla donna: Moro, Consiglio, Borrelli, Mascolo, Luperi, De Feo, Morganti, Caruso e Pica. 16.29:PRESTAZIONE DI!! 23?22 a un centesimo dal primato italiano di Piero Codia, ma record italiano cadetti, a precedere Codia (23?73) e Luca Todesco (23?85). Questo ragazzo continua a migliorare, visto il suo primato personale di 23?29. 16.29: Andolfi, Valsecchi, Codia, Rivolta,, Orsi, Todesco e Izzo sul blocchetto di partenza. 16.27: Brugnoni si impone in 24?24 a precedere di 4 centesimi il tempo di Lorenzo Scalini. Questo è il riferimento. 16.26: Serie 2 con Busa, Conte, Zorzetto, Brugnoni, Chirico, Tavoletta e Pignotti nei 50 farfalla uomini. 16.24: Arriva il titoli italiano in volata per Ramatelli in 2’13?07 a precedere ...

LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: via alle gare, Paltrinieri osservato speciale nei 1500 sl

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49: Poco più di 10' all'inizio delle gare. 15.46: Una giornata quindi ricca di spunti e a cui bisognerà fare molta attenzione al cronometro. 15.42: A chios ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49: Poco più di 10' all'inizio delle gare. 15.46: Una giornata quindi ricca di spunti e a cui bisognerà fare molta attenzione al cronometro. 15.42: A chios ...