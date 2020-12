LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: Ceccon super nei 50 farfalla! Bene Paltrineri e Martinenghi nell’ultima giornata (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI TUTTE LE GARE DELL’ULTIMA giornata E’ tutto per questa DIRETTA LIVE! Un saluto dalla redazione di OA Sport. 18.01: Una buona prestazione di Paltrinieri in 14’45?02 a precedere Acerenza (15’07?92) e Ivan Giovannoni (15’18?29). 17.59: 14’45?02 per Paltrinieri che ottiene quello che voleva, con un ultimo 100 metri interessante come cambio di passo che c’è stato. 17.58: Ai 1400 metri 13’48?18 e l’azzurro si lancia verso un crono da 14’45?/14’46” 17.58: Ai 1300 metri Paltrinieri tocca la piastra in 12’49?21 e un nuovo parziale di 59?29 negli ultimi 100 metri. 17.57: Ai 1200 metri 11’49?92 per Paltrinieri che continua a tenere un passo da 29?5 per vasca. 17.56: Nei 1100 metri centra un crono di 10’50?55. 17.54: Ai 1000 metri Paltrinieri tocca la piastra ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI TUTTE LE GARE DELL’ULTIMAE’ tutto per questa! Un saluto dalla redazione di OA Sport. 18.01: Una buona prestazione di Paltrinieri in 14’45?02 a precedere Acerenza (15’07?92) e Ivan Giovannoni (15’18?29). 17.59: 14’45?02 per Paltrinieri che ottiene quello che voleva, con un ultimo 100 metri interessante come cambio di passo che c’è stato. 17.58: Ai 1400 metri 13’48?18 e l’azzurro si lancia verso un crono da 14’45?/14’46” 17.58: Ai 1300 metri Paltrinieri tocca la piastra in 12’49?21 e un nuovo parziale di 59?29 negli ultimi 100 metri. 17.57: Ai 1200 metri 11’49?92 per Paltrinieri che continua a tenere un passo da 29?5 per vasca. 17.56: Nei 1100 metri centra un crono di 10’50?55. 17.54: Ai 1000 metri Paltrinieri tocca la piastra ...

