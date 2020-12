LIVE Ginnastica artistica, Europei 2020 in DIRETTA: l’Ucraina mette la freccia! La Romania sbaglia, serve la rimonta (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 l’Ucraina ha clamorosamente messo la freccia e ha tre punti di vantaggio sulla Romania a metà gara! serve una rabbiosa rimonta da parte di Iordache e compagne tra trave e corpo libero. 14.19 CLASSIFICA DOPO DUE ROTAZIONI. Ucraina al comando con 79.965, Romania seconda con 76.932, Ungheria terza con 74.932. Lontane Turchia, Croazia, Repubblica Ceca. 14.18 Qualche imprecisione di troppo per Zsofia Kovacs alla trave: 12.533. 14.16 Sfiringu limita i danni con 12.166 alle parallele. 14.14 Ci si poteva aspettare qualcosa in più da Anastasiia Bachynska, ma l’Ucraina non va oltre a 12.833 (5.3) alle congeniali parallele. 14.12 Nel frattempo 11.233 per l’ungherese Dominika Ponizilova alla trave. 14.12 Iordache non ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.20ha clamorosamente messo la freccia e ha tre punti di vantaggio sullaa metà gara!una rabbiosada parte di Iordache e compagne tra trave e corpo libero. 14.19 CLASSIFICA DOPO DUE ROTAZIONI. Ucraina al comando con 79.965,seconda con 76.932, Ungheria terza con 74.932. Lontane Turchia, Croazia, Repubblica Ceca. 14.18 Qualche imprecisione di troppo per Zsofia Kovacs alla trave: 12.533. 14.16 Sfiringu limita i danni con 12.166 alle parallele. 14.14 Ci si poteva aspettare qualcosa in più da Anastasiia Bachynska, manon va oltre a 12.833 (5.3) alle congeniali parallele. 14.12 Nel frattempo 11.233 per l’ungherese Dominika Ponizilova alla trave. 14.12 Iordache non ...

