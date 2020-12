LIVE Ginnastica artistica, Europei 2020 in DIRETTA: inizia la Finale a squadre. Larisa Iordache trascina la Romania (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.35 La Romania parte col 13.500 di Stanciulescu. 13.34 INCOMINCIA LA GARA. 13.30 Le ginnaste sono entrate nel palazzetto. Presentazione alle giurie e poi i minuti di riscaldamento agli attrezzi. 13.28 Sarà una gara lampo, attorno alle ore 15.15 dovrebbe essere tutto finito. 13.26 La Romania vinse l’ultimo oro a squadre agli Europei nel 2014 con Larisa Iordache, Diana Bulimar, Andreea Munteanu, Alina Stanila, Silvia Zarzu. Poi il tracollo con addiritture due mancate qualificazioni alle Olimpiadi. La Russia ha trionfato nel 2016 e nel 2018. 13.24 Romania e Ucraina incominceranno al volteggio: Stanciulescu, Sfiringu e Iordache per la Romania. Hubareva, Bachynska ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.35 Laparte col 13.500 di Stanciulescu. 13.34 INCOMINCIA LA GARA. 13.30 Le ginnaste sono entrate nel palazzetto. Presentazione alle giurie e poi i minuti di riscaldamento agli attrezzi. 13.28 Sarà una gara lampo, attorno alle ore 15.15 dovrebbe essere tutto finito. 13.26 Lavinse l’ultimo oro aaglinel 2014 con, Diana Bulimar, Andreea Munteanu, Alina Stanila, Silvia Zarzu. Poi il tracollo con addiritture due mancate qualificazioni alle Olimpiadi. La Russia ha trionfato nel 2016 e nel 2018. 13.24e Ucraina incominceranno al volteggio: Stanciulescu, Sfiringu eper la. Hubareva, Bachynska ...

13.08 Tutto sembra apparecchiato per la vittoria della Romania, mentre Ucraina e Ungheria dovrebbero lottare tra loro per il secondo posto. Turchia e Repubbli

