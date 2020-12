LIVE Fiorentina Verona Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

Leggi su giornal

(Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo il pareggio conquistato contro il Sassuolo, laha un’altra partita in casa per provare a conquistare la prima vittoria dal nuovo corso Prandelli, per provare a “raddrizzare” un campionato piuttosto negativo. Dovrà tuttavia affrontare una formazione decisamente più rodata come il. Fischio d’inizio alle ore 15.00 sabato 19 dicembre. Le scelte degli allenatori Difficile vedere rivoluzioni di formazione dall’ultma gara dei viola: difesa a tre con Milenkovic, Pezzella e Caceres, Venuti e Biraghi sugli esterni, mediana Bonaventura, Castrovilli e Amrabat, duo d’attacco Vlahovic-Ribery. Conferme anche per Juric: Tameze e Veloso presideranno il centrocampo. Niente Ceccherini che sta recuperando, per la difesa Dawidowicz, Magnani e Lovato con Faraoni e Dimarco esterni. Salcedo agirà ancora da punta atipica con alle spalle Lazovic e ...