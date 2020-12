LIVE – Brindisi-Pesaro 71-89, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 19 dicembre 2020) Happy Casa Brindisi e Carpegna Prosciutto Pesaro si sfidano nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A1 2020/2021. I pugliesi dopo la vittoria contro Milano hanno iniziato a sognare in grande e vogliono confermare la vetta nella sfida contro i marchigiani. Dal canto suo la squadra di Repesa cerca invece il colpaccio per alimentare la propria corsa playoff. Sabato 19 dicembre alle ore 20.00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Brindisi-Pesaro 71-89 37? – Tripla di Delfino, prestazione incredibile di ‘Carlitos’. 71-89. 34? – Robinson straripante, ancora una penetrazione vincente. 64-80. 33? – Rimbalzo offensivo e ricamo di Gaspardo. 64-78. FINE TERZO QUARTO 30? – Robinson ... Leggi su sportface (Di sabato 19 dicembre 2020) Happy Casae Carpegna Prosciuttosi sfidano nell’anticipo della dodicesima giornata diA1. I pugliesi dopo la vittoria contro Milano hanno iniziato a sognare in grande e vogliono confermare la vetta nella sfida contro i marchigiani. Dal canto suo la squadra di Repesa cerca invece il colpaccio per alimentare la propria corsa playoff. Sabato 19 dicembre alle ore 20.00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA71-89 37? – Tripla di Delfino, prestazione incredibile di ‘Carlitos’. 71-89. 34? – Robinson straripante, ancora una penetrazione vincente. 64-80. 33? – Rimbalzo offensivo e ricamo di Gaspardo. 64-78. FINE TERZO QUARTO 30? – Robinson ...

zazoomblog : LIVE Brindisi-Pesaro 60-76: Serie A basket in DIRETTA: ospiti avanti di 16 a fine terzo quarto - #Brindisi-Pesaro… - zazoomblog : LIVE Brindisi-Pesaro 36-50: Serie A basket in DIRETTA: +14 Carpegna Prosciutto a fine primo tempo - #Brindisi-Pesa… - zazoomblog : LIVE Brindisi-Pesaro 21-27: Serie A basket in DIRETTA: +6 Carpegna a fine primo quarto - #Brindisi-Pesaro #21-27:… - BasketBrindisi : ?? LIVE Happy Casa Brindisi-Carpegna Prosciutto Pesaro ?? Starting 5: Thompson, Harrison, Bell, Willis, Perkins.… - Eurosport_IT : Con la sfida tra Brindisi e Pesaro si apre il programma della 12a giornata di Serie A! ???????? Alle 20 @HappycasaNBB… -