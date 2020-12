LIVE Brindisi-Pesaro 36-50 | Serie A basket in DIRETTA | +14 Carpegna Prosciutto a fine primo tempo

Leggi su oasport

(Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.49 A tra poco per il secondodisu OA Sport. 20.46 21-27 e 15-23 i parziali di un grangiocato dalla Vuelledi coach Jasmin Repesa che chiude avanti di 14 punti sulla capolista Happy Casa. 36-50 ROBINSON SULLA SIRENA! +14! 36-47 Dentro il libero supplementare. 35-47 VISCONTIII! Tripla con fallo di Delfino, potenziale gioco da 4 per Happy Casa, time out Repesa. 32-47 Tambone buttandosi indietro, canestro difficile che vale il massimo vantaggio pesarese (+15). 0/2 Perkins in lunetta, 1’19” per chiudere il...