LIVE Biathlon, 12,5 km Hochfilzen in DIRETTA: Lukas Hofer per la top10, Johannes Boe insegue l’agognata 50 (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist dell’inseguimento maschile – La cronaca della sprint maschile – Le classifiche di Coppa del Mondo Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 12,5 km inseguimento maschile a Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2020-2021. Sulle nevi austriache ci si confronterà per una gara nella quale il principale obiettivo di tutti sarà quello di arrestare l’incedere della squadra norvegese. Team Norge davvero impressionante nella sprint. Sturla Holm Lægreid è stato perfetto al tiro e straordinario sugli sci nella gara che ha aperto la seconda settimana di gare nella località tirolese. Nel suo caso si è trattato del 2° successo in carriera per il 23enne norvegese, dopo quello ottenuto nella 20km ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma e la startlist dell’inseguimento maschile – La cronaca della sprint maschile – Le classifiche di Coppa del Mondo Buongiorno e bentrovati alladella 12,5 km inseguimento maschile a, prova valida per la Coppa del Mondo di2020-2021. Sulle nevi austriache ci si confronterà per una gara nella quale il principale obiettivo di tutti sarà quello di arrestare l’incedere della squadra norvegese. Team Norge davvero impressionante nella sprint. Sturla Holm Lægreid è stato perfetto al tiro e straordinario sugli sci nella gara che ha aperto la seconda settimana di gare nella località tirolese. Nel suo caso si è trattato del 2° successo in carriera per il 23enne norvegese, dopo quello ottenuto nella 20km ...

infoitsport : LIVE Biathlon, 7.5 km Hochfilzen in DIRETTA: Dorothea Wierer fa 9/10 e cerca di centrare la top ten - infoitsport : LIVE Biathlon, 7.5 km Hochfilzen in DIRETTA: vince Eckhoff nella tripletta norvegese, Dorothea Wierer è decima - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Hochfilzen: al via la quarta Sprint femminile della stagione, tre le azzurre in gara #biathlon #18Dicembre https://… - neveitalia : LIVE da Hochfilzen: al via la quarta Sprint femminile della stagione, tre le azzurre in gara #biathlon #18Dicembre… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Hochfilzen, si apre la quarta tappa di Coppa del Mondo: la Sprint maschile è un tutti contro tutti #biathlon #17Dic… -