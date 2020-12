LIVE Biathlon, 12,5 km Hochfilzen in DIRETTA: Laegreid va vincere, Boe a caccia del secondo posto, grandissimo Bionaz nella top-20! (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI Biathlon ALLE 15.00 13.31: VINCE Laegreid! Il norvegese trionfa davanti a Jacquelin con 8?5 e con 8?9 su Boe, che cede allo sprint al francese. A completare la top-5 Christiansen e Ponsiluoma. Per il classe ’97 è la terza vittoria stagionale, incredibile. Sei gare senza vincere per Johannes Boe. 13.29: Laegreid si avvia a vincere questa gara con 27?1 di margine agli 11.2 km su Boe e 27?5 su Jacquelin. Bionaz è 19° a 1’59?6, Hofer 24°, Windisch 29°. 13.27: grandissimo Bionaz!!! Trova lo zero anche in questo poligono. grandissimo il ragazzo del 2000 ed è 18° a 2’04?5. Incredibile, ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DIALLE 15.00 13.31: VINCE! Il norvegese trionfa davanti a Jacquelin con 8?5 e con 8?9 su Boe, che cede allo sprint al francese. A completare la top-5 Christiansen e Ponsiluoma. Per il classe ’97 è la terza vittoria stagionale, incredibile. Sei gare senzaper Johannes Boe. 13.29:si avvia aquesta gara con 27?1 di margine agli 11.2 km su Boe e 27?5 su Jacquelin.è 19° a 1’59?6, Hofer 24°, Windisch 29°. 13.27:!!! Trova lo zero anche in questo poligono.il ragazzo del 2000 ed è 18° a 2’04?5. Incredibile, ...

