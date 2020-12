LIVE Biathlon, 12,5 km Hochfilzen in DIRETTA: Laegreid va in fuga dopo il 3° poligono, impressiona Bionaz nella top-30 (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI Biathlon ALLE 15.00 13.22: Male Hofer in questo terzo poligono, commettendo altri due errori, ed è 25° a 2’07?6. Straordinario Bionaz! Fa lo zero ed è 29° a 2’09?1, mentre Windisch trova lo zero a 2’24?3 (31°) davanti Bormolini 32° a 2’27?0. Italiani racchiusi in un fazzoletto di secondi. 13.20: Sbaglia Laegreid ma tiene la vetta in questa prima serie in piedi, andando via in fuga. Ponsiluoma, Christiansen e Jacquelin trovano lo zero a 30? dalla vetta, mentre Dale ne commette tre di errori ed è quinto a 43?7. Altro errore di Johannes Boes a 44?3 (sesto). 13.18: Bionaz velocissimo sugli sci 28° a 2’23?5 con Bormolini 29° a ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DIALLE 15.00 13.22: Male Hofer in questo terzo, commettendo altri due errori, ed è 25° a 2’07?6. Straordinario! Fa lo zero ed è 29° a 2’09?1, mentre Windisch trova lo zero a 2’24?3 (31°) davanti Bormolini 32° a 2’27?0. Italiani racchiusi in un fazzoletto di secondi. 13.20: Sbagliama tiene la vetta in questa prima serie in piedi, andando via in. Ponsiluoma, Christiansen e Jacquelin trovano lo zero a 30? dalla vetta, mentre Dale ne commette tre di errori ed è quinto a 43?7. Altro errore di Johannes Boes a 44?3 (sesto). 13.18:velocissimo sugli sci 28° a 2’23?5 con Bormolini 29° a ...

