LIVE Biathlon, 10 km Hochfilzen in DIRETTA: Dorothea Wierer vuole il podio, Öberg lo spauracchio maggiore per le norvegesi (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno e la start list Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport. Oggi a Hochfielzen (Austria) è in programma l'inseguimento femminile valido per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon, una prova sui quattro poligoni che si corre sulla distanza di 10 km. Si riparte dai risultati della sprint di ieri, dove la Norvegia ha mostrato per l'ennesima volta tutta la propria forza monopolizzando il podio. Per la seconda volta in stagione infatti è stata Tiril Eckhoff a trionfare, precedendo per 7? l'amica Ingrid Tandrevold e poi, più staccata, la leader della classifica generale Marte Roeiseland che sarà in partenza oggi con 25? di ritardo. A caccia della formazione norvegese ci saranno in successione la tedesca Franziska Preuss (25?) e le sorelle ...

