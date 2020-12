Lily di Sex Education racconta la vita sul set (Di sabato 19 dicembre 2020) Tanya Lou Reynolds, interprete di Lily in Sex Education, racconta la vita sul set della terza stagione della serie e pubblica scatti sui social L’attrice di Sex Education Tanya Lou Reynolds (interprete di Lily) ci dà un assaggio della vita sul set, attraverso fotografie scattate con la sua macchina fotografica e condividendo la sua prospettiva personale delle riprese… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 19 dicembre 2020) Tanya Lou Reynolds, interprete diin Sexlasul set della terza stagione della serie e pubblica scatti sui social L’attrice di SexTanya Lou Reynolds (interprete di) ci dà un assaggio dellasul set, attraverso fotografie scattate con la sua macchina fotografica e condividendo la sua prospettiva personale delle riprese… L'articolo Corriere Nazionale.

girlsspowers : @whoviansoul non so se le hai già viste ?? the crown, sense8, Victoria, sex education, Emily in Paris (è leggera) ,… - _diana87 : Coppia inedita quella di #LilyJames e #SebastianStan che saranno Pamela Anderson e Tommy Lee (lui ci prende molto n… -