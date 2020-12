Lille-Paris St Germain domenica 20 dicembre | ore 21 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 19 dicembre 2020) Ultima gara in programma in questa sedicesima giornata di Ligue 1 ed è la grande sfida per il primato tra i pluricampioni uscenti delSt.e il rampante Lilla. Primato solitario per la squadra di Galtier con la comoda vittoria sul Digione nel turno infrasettimanale, la terza consecutiva, e il contemporaneo pareggio del Lione; per InfoBetting: Scommesse Sportive e