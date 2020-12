Ligue 1, il Lione ne fa 4 al Nizza e rimane al primo posto (Di domenica 20 dicembre 2020) Il Lione mantiene la vetta alla classifica in Ligue 1. La squadra di Rudi Garcia ha vinto per 4-1 sul campo del Nizza. Ha aperto Depay su rigore con un cucchiaio perfetto, poi a segno Kadewere, Ekambi e Aouar, per i padroni di casa ha siglato il gol della bandiera Gouiri. Il Lione resta primo con un punto di vantaggio sul Lille e due sul PSg, che si sfideranno nel posticipo della domenica sera. Il Nizza è dodicesimo a quota 21. Foto: Twitter ufficiale Memphis Depay L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 dicembre 2020) Ilmantiene la vetta alla classifica in1. La squadra di Rudi Garcia ha vinto per 4-1 sul campo del. Ha aperto Depay su rigore con un cucchiaio perfetto, poi a segno Kadewere, Ekambi e Aouar, per i padroni di casa ha siglato il gol della bandiera Gouiri. Ilrestacon un punto di vantaggio sul Lille e due sul PSg, che si sfideranno nel posticipo della domenica sera. Ilè dodicesimo a quota 21. Foto: Twitter ufficiale Memphis Depay L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

