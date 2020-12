Liga, Suarez spinge l’Atletico Madrid in vetta: doppietta e vittoria con l’Elche (Di sabato 19 dicembre 2020) In Liga, l’Atletico Madrid ha sconfitto l’Elche per 3-1 nella gara delle 14, giocata al Wanda Metropolitano. Protagonista Luis Suarez, che dopo essere stato ascoltato dai magistrati di Perugia ha messo a segno una doppietta che ha spianato la strada alla vittoria della squadra allenata da Simeone. l’Elche ha accorciato le distanze con Boye, prima però della rete su rigore di Diego Costa che ha fissato il risultato sul 3-1. Ora l’Atletico Madrid è primo da solo con tre punti di vantaggio (e due gare ancora da recuperare) sulla Real Sociedad. Foto: Twitter Atletico Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 dicembre 2020) Inha sconfittoper 3-1 nella gara delle 14, giocata al Wanda Metropolitano. Protagonista Luis, che dopo essere stato ascoltato dai magistrati di Perugia ha messo a segno unache ha spianato la strada alladella squadra allenata da Simeone.ha accorciato le distanze con Boye, prima però della rete su rigore di Diego Costa che ha fissato il risultato sul 3-1. Oraè primo da solo con tre punti di vantaggio (e due gare ancora da recuperare) sulla Real Sociedad. Foto: Twitter AtleticoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

