Liga 2020/2021: Barcellona fermato in casa dal Valencia, finisce 2-2 (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Valencia ferma il Barcellona sul 2-2 nel match valido per la quattordicesima giornata di campionato della Liga 2020/2021. La formazione ospite ha trovato il vantaggio su calcio d’angolo, con il colpo di testa di Diakhaby (29?). Lionel Messi poi sfrutta un rimbalzo fortunoso per portare i blaugrana al pareggio a pochi minuti dalla fine del primo tempo (45+4?). I padroni di casa poi passano avanti con la rete di prima intenzione di Araujo (52?), ma il Valencia trova la nuova parità con Gomez (69?). Il Barcellona perde così ulteriormente terreno dalla testa della classifica di campionato. VIDEO HIGHLIGHTS E GOL SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 dicembre 2020) Ilferma ilsul 2-2 nel match valido per la quattordicesima giornata di campionato della. La formazione ospite ha trovato il vantaggio su calcio d’angolo, con il colpo di testa di Diakhaby (29?). Lionel Messi poi sfrutta un rimbalzo fortunoso per portare i blaugrana al pareggio a pochi minuti dalla fine del primo tempo (45+4?). I padroni dipoi passano avanti con la rete di prima intenzione di Araujo (52?), ma iltrova la nuova parità con Gomez (69?). Ilperde così ulteriormente terreno dalla testa della classifica di campionato. VIDEO HIGHLIGHTS E GOL SportFace.

Fprime86 : RT @CorSport: #Messi come #Pelé: l'omaggio del #Barcellona è commovente ?? - CorSport : #Messi come #Pelé: l'omaggio del #Barcellona è commovente ?? - sportli26181512 : Messi eguaglia Pelé ma non basta: solo un pari per il Barcellona: Aumenta il ritardo in classifica per i catalani,… - sportli26181512 : Messi come Pelé: l'omaggio del Barcellona è commovente: L'argentino segna contro il Valencia il suo gol numero 643… - sportli26181512 : Barcellona-Valencia 2-2: Barcellona e Valencia si dividono un punto a testa. Nel match valido per la quattordicesim… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2020 Liga 2020/21, il programma della 14^ giornata: l'Atletico attende l'Elche Calcio d'Angolo Liga: l'Atletico Madrid vola con Suarez, il Barcellona frena

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - L'Atletico Madrid vola momentaneamente, e solitario, in vetta alla classifica della Liga, grazie alla vittoria conquistata in casa sull'Elche per 3-1. Sul terreno del Wanda ...

Liga 2020/2021: Barcellona fermato in casa dal Valencia, finisce 2-2

Il Valencia ferma il Barcellona sul 2-2 nel match valido per la quattordicesima giornata di campionato della Liga 2020/2021. La formazione ospite ha trovato il vantaggio su calcio d’angolo, con il ...

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - L'Atletico Madrid vola momentaneamente, e solitario, in vetta alla classifica della Liga, grazie alla vittoria conquistata in casa sull'Elche per 3-1. Sul terreno del Wanda ...Il Valencia ferma il Barcellona sul 2-2 nel match valido per la quattordicesima giornata di campionato della Liga 2020/2021. La formazione ospite ha trovato il vantaggio su calcio d’angolo, con il ...