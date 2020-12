Libia: tra polemiche e attese, Mazara accoglie i pescatori al suono delle sirene/Adnkronos (Di sabato 19 dicembre 2020) Mazara del Vallo (Trapani), 19 dic. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Nel sacchetto di un negozio di abbigliamento è già pronto il ricambio da fare indossare domani mattina al marito Giacomo al suo arrivo a Mazara del Vallo. "Da tre mesi indossano le stesse cose, almeno potranno scendere con i vestiti puliti...", dice con un soffio di voce Marika Calandrino, 26 anni, la moglie di Gaspare Giacalone, uno dei 18 pescatori che domani faranno ritorno a casa dopo 108 giorni di prigionia in Libia. E' tutto pronto qui, in questo lembo di terra, per l'accoglienza dei marittimi. "Non stiamo nella pelle - dice Cristina Amabilino, la moglie di un altro pescatore, Bernardo Salvo - ho già pronto un bellissimo striscione che appenderò sul balcone in attesa che arrivi". Tutta la città è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020)del Vallo (Trapani), 19 dic. () - (dall'inviata Elvira Terranova) - Nel sacchetto di un negozio di abbigliamento è già pronto il ricambio da fare indossare domani mattina al marito Giacomo al suo arrivo adel Vallo. "Da tre mesi indossano le stesse cose, almeno potranno scendere con i vestiti puliti...", dice con un soffio di voce Marika Calandrino, 26 anni, la moglie di Gaspare Giacalone, uno dei 18che domani faranno ritorno a casa dopo 108 giorni di prigionia in. E' tutto pronto qui, in questo lembo di terra, per l'nza dei marittimi. "Non stiamo nella pelle - dice Cristina Amabilino, la moglie di un altro pescatore, Bernardo Salvo - ho già pronto un bellissimo striscione che appenderò sul balcone in attesa che arrivi". Tutta la città è ...

