Libia | pescherecci in navigazione | all' arrivo visita medica a bordo e poi i tamponi

Mazara del Vallo, 19 dic. (Adnkronos) - Sono ancora in navigazione i due pescherecci mazaresi con a bordo i 18 pescatori liberati giovedì dalla ...

Insaf, figlia di uno dei pescatori di Mazara del Vallo: "Più che una liberazione, è stata un'umiliazione"

Insaf Jemmali è una delle tre figlie di Farhat Jemmali, uno dei pescatori tunisini che insieme agli altri marittimi italiani, indonesiani e senegalesi, si è trovato per 108 giorni detenuto in carcere ...

