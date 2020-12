Libia | green economy e Mondiali L’agenda di Di Maio in Qatar

(Di sabato 19 dicembre 2020) Domani e dopodomani (domenica 20 e lunedì 21 dicembre) il ministro degli Esteri Luigi Disarà in, Paese del Golfo il cui interscambio commerciale con l’Italia l’anno scorso superava i 2,6 miliardi di euro (in aumento del 2% rispetto al 2018). Domani pomeriggio il capo della Farnesina incontrerà l’omologo, il ministro degli Esteri e vice primo ministro del, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, che a inizio dicembre aveva partecipato al Rome Med 2020 – Mediterranean Dialogues organizzato dall’Ispi. I due affronteranno diversi dossier (tra cui la, con ilimpegnato al fianco del governo di Fayez Al Serraj, rivale di quel Khalifa Haftar che ha liberato i 18 pescatori di Mazaro del Vallo) e firmeranno un memorandum d’intesa sul dialogo strategico. Il rapporto tra Italia e ...

